A Luino consegnate le benemerenze del tempo della gentilezza

A Luino la Croce Rossa colora di rosso umanitario il piazzale per la consegna delle benemerenze del tempo della gentilezza. Si tratta di una tradizione all’interno del sodalizio con l’intento di voler stimolare tutti i volontari ad un sempre migliore svolgimento del servizio. La medaglia di benemerenza venne creata nel 1897 per ricompensare coloro che avevano preso parte a missioni di soccorso.

«Questa giornata è nata dall’idea non di commemorare i morti ma di di celebrare sul campo l’impegno dei dipendenti e dei volontari della Croce rossa di Luino e Valli – ha detto il presidente della Croce Rossa italiana comitato Valli e Luino Pierfrancesco Buchi -. Sono stati due anni terribili, importanti e drammatici. Siamo pronti ad affrontare il futuro grazie all’impegno du i tutti compresi gli enti pubblici, associazioni e singoli cittadini e quindi ci sembrava giusto celebrare tanti uomini e donne straordinari». Alla cerimonia ha presenziato anche il sindaco di Luino Enrico Bianchi:« È un orgoglio per la città avere questa associazione per tutto quello che la Croce rossa ci dà a partire dal senso di sicurezza. Oggi è un giorno speciale ed è anche un grazie che l’amministrazione porge alla Croce Rossa».

Marco Magrini, sindaco di Masciago Primo e coordinatore del comitato tecnico di sorveglianza Covid 19 dell’Ats Insubria, ha elogiato lo sforzo dei tanti volontari che hanno consentito la tenuta dei servizi durante il piano di vaccinazione. «Il volontariato è stata una delle forze della campagna dei tamponi e delle vaccinazioni a livello lombardo. La Regione ha ottenuto i risultato grazie alla protezione civile, alle varie associazioni e all’esercito che ha lavorato in grande sinergia con anche la croce rossa»