Malnate si dà al plogging: domenica 10 aprile si pulisce la città di corsa

Appuntamento per le 9.00 in piazza delle Tessitrici con diversi percorsi da 3 km

Per la prima volta a Malnate ci sarà una giornata dedicata al Plogging, l’attività che unisce la corsa alla pulizia cittadina.

Il ritrovo è per le 9 di domenica 10 aprile in piazza delle Tessitrici, con la partenza unica fissata alle ore 9.30. Ci saranno diversi percorsi di circa 3 km da seguire, a passo libero e gratuitamente. L’organizzazione fornirà sacchetti e guanti a tutti i partecipanti e per i primi 200 iscritti ci saranno dei gadget in omaggio.

Per le iscrizioni la mail è plogging.malnate@gmail.com

Diverse le associazioni che hanno collaborato: Atletica Malnate, Diamoci una Mossa, Legambiente, Gruppo Alpini Malnate, Buone Pratiche, Avis Malnate e Gas Pom da Tera, tutto sotto il patrocinio del Comune.