Matita e taccuino al Maga per conoscere e disegnare le opere

Domenica 10 aprile alle 16.00 il Maga di Gallarate organizza la visita-laboratorio per famiglie “Grand Tour. Come ricordarsi di un viaggio“, all’interno Disegniamo l’arte, evento promosso da Abbonamento Musei Lombardia, dedicato in particolare ai possessori della tessera Abbonamento Musei Junior e loro amici.

Età consigliata dai 6 anni. Lo scopo di questo evento è invitare a guardare e comprendere, anche attraverso il disegno, le opere d’arte contemporanea, nei loro differenti aspetti e linguaggi tra colore, luce, segno. In visita si osserveranno le opere della collezione e delle mostre in corso muniti di un taccuino su cui disegnare, appuntare e puntualizzare, per provare a sentire cosa accade tra l’occhio e la mano. Appunti e disegni saranno poi installati tutti insieme in museo.

L’attività è dedicata ai bambini, ma è gradita anche la presenza dei genitori. Evento gratuito previo il pagamento del biglietto ridotto di € 4,00 per gli adulti accompagnatori.

Fino a esaurimento posti, è gradita la prenotazione su didattica@museomaga.it entro venerdì 8 aprile alle 13.00