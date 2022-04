Pasquetta con il sole, niente pioggia fino a mercoledì

Niente da fare. Per avere un po’ di pioggia dovremo aspettare almeno fino a mercoledì. Pasquetta, e gita con relativa grigliata, è “salva” ma è ormai evidente a tutti che abbiamo bisogno di acqua dal cielo e anche abbondante.

Invece il Centro Geofisico Prealpino prevede per domani, martedì 18 aprile, ancora bel tempo con temperature in rialzo. Mercoledì tempo abbastanza soleggiato con alcuni passaggi nuvolosi. Precipitazioni ovunque assenti almeno nella prima parte della giornata. Nuvolosità in aumento che potrà portare alcune piogge soprattutto dal pomeriggio. Giovedì 21 aprile cieli molto nuvolosi o coperti con aumento della probabilità di precipitazioni.

Basterà questa pioggia a risanare l’incredibile deficit pluviometrico accumulato negli ultimi mesi? Non resta che attendere e sperare.