Premi Legabasket 2022, due candidature per Marcus Keene

Non c’è solo il testa-a-testa con Amedeo Della Valle per il titolo di capocannoniere del campionato per Marcus Keene. Il play-guardia americano della Openjobmetis è infatti in lizza anche per due dei premi individuali che la Legabasket assegnerà ai giocatori più meritevoli al termine di questa stagione sportiva.

Keene è infatti tra i papabili sia per il riconoscimento più ambito, quello dell’MVP (ovvero il miglior giocatore) della Serie A e quello del “miglior sesto uomo” che va a chi – pur iniziando in panchina le partite – è determinante per le fortune della propria squadra.

Con il texano biancorosso, in lizza per il titolo di MVP, ci sono alcuni dei grandissimi protagonisti del torneo: lo stesso Della Valle (Germani Brescia), il virtussino Kyle Weems, il play di Reggio Emilia Andrea Cinciarini e l’azzurro di Milano, Nicolò Melli.

Sarà possibile votare l’MVP UnipolSai del campionato 2020/21 nella sezione MyLBA del sito e dell’app di Legabasket fino a domenica 8 maggio quando è in programma l’ultimo turno di regular season. Ecco le parole con cui è presentata la candidatura di Keene.

«Se Varese è riuscita a risalire dai bassifondi della classifica, il merito è principalmente di un giocatore, il piccolo grande uomo nativo di San Antonio, Texas: Marcus Keene. La comboguard di 175 cm è appena diventato il miglior realizzatore del campionato con 18.8 punti segnati a partita (grazie anche ai due picchi da 31 e 33 punti segnati rispettivamente a Trento e Sassari), oltre che il 5° in assoluto per falli subiti (4.2 di media) e il 4° per precisione dalla lunetta (88.8% su ben 4.7 tentativi a partita). Assieme al fatto di essere letteralmente inarrestabile quando punta il canestro e decide di accelerare contro avversari più alti e meno mobili di lui, Keene ha dimostrato a Varese anche ottime doti di passatore, come dimostrano i 4.7 assist a partita (8° dato assoluto del campionato e il miglior dell’Openjobmetis davanti a De Nicolao) e in particolare i 9 passaggi vincenti – suo “high” in Serie A – nelle sfide sul campo di Tortona e contro la Fortitudo Bologna. Dopo aver iniziato la carriera da professionista a Cagliari in Serie A2 ed essersi girato il mondo tra G-League (Stati Uniti), Corea del Sud, Taiwan, Estonia e Slovenia (in quest’ultima fermata, al Cedevita Olimpija Lubiana, aveva iniziato l’annata corrente), a Masnago ha decisamente trovato la sua casa e un progetto che ne ha esaltato al meglio le caratteristiche da leader tecnico e carismatico. Trascinata l’Openjobmetis alla salvezza e tenute accese le ultime speranze di accesso ai playoff, questa candidatura al premio di MVP è la ciliegina sulla torta di una cavalcata da incorniciare per il numero 45».

Per quanto riguarda invece il premio di “miglior sesto uomo”, il folletto biancorosso dovrà vedersela con gli espertissimi Ariel Filloy (Tortona) e David Logan (Sassari), il play di Treviso Matteo Imbrò, e Marco Belinelli, una delle stelle della Virtus Bologna campione in carica.

Di seguito tutti i giocatori candidati per i diversi “LBA Awards 2022”

MVP UNIPOLSAI – Miglior giocatore della stagione regolare: Amedeo Della Valle, Kyle Weems, Andrea Cinciarini, Marcus Keene, Nicolò Melli

Miglior Italiano – Miglior giocatore della stagione regolare di nazionalità italiana: Amedeo Della Valle, Andrea Cinciarini, Nicolò Melli, Diego Flaccadori, Stefano Tonut

Miglior Under22 IBSA – Miglior giocatore della stagione regolare nato dal 2000 in poi: Giordano Bortolani, Matteo Spagnolo, Ousmane Diop, Gabriele Procida, Niccolò Mannion

Miglior Difensore SNAIPAY – Miglior difensore della stagione regolare: Alessandro Pajola, John Petrucelli, Nicolò Melli, Kyle Weems, Kyle Hines

Miglior Sesto Uomo – Miglior giocatore della stagione regolare ad aver giocato almeno 2/3 delle partite partendo dalla panchina: Ariel Filloy, David Logan, Matteo Imbrò, Marcus Keene, Marco Belinelli

Rookie dell’anno UMANA – Miglior giocatore della stagione regolare al primo anno in LBA: JP Macura, Nazareth Mitrou-Long, Tyrique Jones, Isaia Cordinier, Devon Hall

Giocatore Rivelazione – Miglior giocatore della stagione regolare ad aver disputato una stagione al di sopra delle aspettative: Mouhammadou Jaiteh, JP Macura, Nazareth Mitrou-Long, Osvaldas Olisevicius, Matteo Spagnolo