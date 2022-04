Presentazione al Gam di Golasecca per il nuovo numero della rivista Sibrium

L’appuntamento è per domenica 10 aprile, alle 10.30, nella sala del Gam – Golasecca Archeologia Multimediale

Il nuovo numero della rivista “Sibrium”, il 35esimo, verrà presentato nel fine settimana a Golasecca.

L’appuntamento è per le 10,30 nella sala del Gam-Golasecca archeologia multimediale, in piazza Repubblica 3.

Gli argomenti trattati nel nuovo numero di Sibrium sono rivolti alla divulgazione dei risultati di studi specialistici pertinenti

non solo al territorio lombardo e indagano le peculiarità del ricco patrimonio plurisecolare della nostra penisola

sviluppando temi quali la lettura del territorio milanese durante il V secolo d.C. mediante un approccio metodologico interdisciplinare, un aggiornamento sull’architettura sacra e la scultura medievale di Bologna, l’analisi delle tracce lasciate in una necropoli etrusca dagli strumenti utilizzati per modellare la roccia, le nuove indagini nelle aree funerarie delle Grotte di S. Martino di Noto (Siracusa), le ricerche archeologiche compiute da Giovanni Labus a Golasecca nel 1852, lo studio di una cremazione da Canegrate di 3000 anni fa.

Nel nuovo numero della rivista si parla anche del progetto Mapod 4D: primo esempio al mondo di musealizzazione virtuale di musei digitali in quattro dimensioni utilizzando le nuove tecnologie degli ambienti virtuali di metaverso e multiverso.

Il progetto Mapod 4D verrà presentato mostrando esempi di applicazione osteo-archeologica per didattica, divulgazione e ricerca, attraverso la musealizzazione di due scheletri, dal recupero allo studio, e di una cremazione golasecchiana con la sua urna.

Alla presentazione saranno presenti l’assessore all’Autonomia e cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, il sindaco di Golasecca Claudio Ventimiglia e il vice sindaco Bruno Specchiarelli; Lucina Caramella, direttore di Sibrium e presidente del Centro di studi preistorici e archeologici di Varese; Roberto Taglioretti di progettosl-Leicon; Alessandra Mazzucchi di ArcheOs Tecm e Antonino Cannata di Aditus in rupe.

Sarà possibile seguire in diretta la presentazione collegandosi a: https://www.twitch.tv/gam_golasecca

Seguiranno una colazione a buffet (prenotazione e info: cspa.va@gmail.com) e alle 15 una visita guidata alla chiesa di S. Rocco.

