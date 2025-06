Tutte le possibilità di Affido familiare in un corso a Luino

Inizia online il 13 giugno e prosegue in presenza al Cag di Luino per successivi 3 incontri il percorso sulle diverse forme di Affido promosso dalla Comunità montana Valli del Verbano

Per chi desidera saperne di più sull’affido e su tutte le forme di accoglienza possibili – affido leggero, part time, full time e affiancamento familiare – il Servizio Affidi LuCi dei distretti di Luino e Cittiglio, coordinato dalla Comunità Montana Valli del Verbano, dà il via a un nuovo percorso informativo di 4 incontri totalmente gratuiti e che non vincolano nessuno a proseguire il percorso di affido o prossimità.

Il primo incontro sarà online, venerdì 13 giugno alle 20.00.

I successivi, martedì 17 e 24 giugno e 1 luglio, sempre alle 20.00, si terranno in presenza presso il CAG Comunale di Luino , in via B.Luini 21/b.

Tutti gli incontri saranno curati dalle operatrici della Cooperativa Sociale L’Aquilone.

Iscrizioni obbligatorie a QUESTO LINK.

Per maggiori informazioni sul Servizio Affidi LuCi consultare QUI IL SITO.