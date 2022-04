Pusher “smasherato” da un cittadino, arrestato 23enne a Legnano

Arrestato in centro a Legnano un giovane spacciatore trovato con quasi 700 grammi di droga. Il fermo è stato effettuato dalla Polizia di Stato all’alba di questa mattina, martedì 12 marzo, in pieno centro città.

I poliziotti sono entrati in azione nell’ambito di una ramificata attività per contrastare il degrado e la micro criminalità, fenomeni che stanno interessando il centro cittadino ormai da qualche mese. Nello specifico, questa mattina, gli agenti hanno controllato due cittadini legnanesi: un pusher di 23 anni in compagnia di un cliente di 25. L’acquirente è stato sanzionato (ex art. 75), mentre il 23enne, trovato in possesso di 10,15 grammi di hashish e 12,75 grammi di marijuana oltre a 170 euro in contanti, è stato fermato. Insospettiti dai comportamenti dei due giovani e seguendo il proprio intuito investigativo, gli agenti hanno poi svolto una perquisizione nell’abitazione del giovane che si trova a pochi passi dal Commissariato di Polizia. Gli investigatori hanno quindi trovato nella casa 430 grammi di hashish e 254 grammi di marijuana oltre che 6.520euro in banconote di vario taglio. Il 23enne aveva anche un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento e lo smercio delle sostanze psicotrope.

In comune intesa con il sostituto procuratore della Repubblica Stefania Brusa gli agenti hanno arrestato il 23enne in stato di flagranza per detenzione illecita e traffico di sostanze stupefacente (fattispecie delittuosa prevista e punita dall’articolo 73 comma 5° del D.P.R. 309/1990). Lo spacciatore è stato poi processato per direttissima nel Tribunale della Repubblica di Busto Arsizio.

I poliziotti del Commissariato di via Gilardelli sono riusciti ad effettuare questa operazione grazie alla segnalazione di un cittadino, preoccupato per la crescente situazione di degrado che si stava registrando a pochi metri dalla sua casa. Questo conferma quanto siano importanti le segnalazioni da parte della cittadinanza.