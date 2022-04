I rondoni “mettono il nido” in Piazza Cairoli di Azzate

Piazza Cairoli è una piccola perla incastonata nel centro storico di Azzate. Meno nota di piazza Ghiringhelli, la piazza del Belvedere, è in realtà un’oasi di pace tra palazzi storici e corti ristrutturate.

Ed è proprio lì che i rondoni hanno scelto di nidificare. I nidi sono stati costruiti nelle passeraie di una casa abitata da due cittadini molto conosciuti ad Azzate, Bruna e Walter Tres che “da marzo 2019 hanno messo a disposizione la loro proprietà per il monitoraggio dell’attività di questa specie simbolo della biodiversità urbana”, come scrive in un post l’amministrazione comunale di Azzate.

Proprio per la presenza dei rondoni sotto i tetti, e sotto il cielo, di Azzate, il Comune ha dato il proprio patrocinio al progetto “Sulle ali dei rondoni”, il censimento dei siti di nidificazione della specie in provincia di Varese a cura di Lipu e Gio, Gruppo Insubrico di Ornitologia.

Piazza Cairoli è stata individuata come uno dei siti di maggior presenza del “rondone comune” ad Azzate e il 22 aprile scorso, nel Salone estense del Comune di Varese, in occasione della presentazione delle linee guida 2022 e dei dati dell’anno precedente, è stato consegnato al vicesindaco Simona Barbarito, e agli assessori Rocca e Vignola il pannello informativo che andrà installato sulla piazza (nella foto).

I rondoni sono un ottimo indicatore della qualità ambientale e svolgono una funzione molto importante nella lotta contro gli insetti nocivi come zanzare, mosche, afidi, ragni e formiche alate.

“Chi volesse segnalare la presenza di altri siti amati dai rondoni nel nostro comune e chi volesse contribuire come volontario al censimento può rivolgersi a Milo Manica, vicepresidente del Gio, scrivendo all’indirizzo email: milomanica@gmail.com

A Milo, Lorenzo Colombo e tutti i volontari vanno i nostri più sentiti ringraziamenti”, conclude l’amministrazione comunale.