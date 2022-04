Second-hand e riuso: il Mercatino di Varese ritira i vostri abiti primaverili

Liberarsi del superfluo guadagnando qualcosa e senza impattare sull’ambiente si può: nei negozi di via Saffi 61 e via Tonale 3 un mese dedicato allo “Spring Market”

È quel periodo dell’anno in cui si svuotano gli armadi e si riesumano “reperti” ormai dimenticati: abiti, trench, capi vintage che non usiamo più ma che magari a qualcuno possono fare gola. Perché allora non dare a questi capi una seconda vita?

Da nicchia a fenomeno social, il modo del “pre-loved” sta conoscendo una nuova giovinezza con un mercato in continua crescita. Vendere e comprare usato rappresenta un’opportunità, soprattutto se parliamo del settore moda (e in più strizza l’occhio all’ambiente).

Proprio per questo il Mercatino di Varese vi aspetta negli spazi di via Saffi n.61 e via Tonale n.3 a Varese per recuperare e valorizzare i vostri capi primaverili, per riciclarli dando loro una seconda vita.

Il mese dedicato allo “Spring Market” (potrete consegnare i vostri capi primaverili e, perché no, scovare “chicche” a prezzi molto interessanti) si terrà a partire dal 26 aprile e per tutto maggio, nei giorni di apertura del Mercatino.

ORARI

Lunedì dalle 15 alle 19

Da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

Domenica chiuso

CONTATTI

Mercatino di Varese

Via Saffi, 61

T: 0332 821326

Via Tonale, 3

T:0332 234700

@: mercatino@gmail.com

