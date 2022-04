Stage in Europa: per 60 studenti dell’Its Incom il tirocinio avverrà in paesi europei

Sono 60 gli studenti dei corsi ITS e IFTS della Fondazione Its Incom che quest’anno avranno modo di fare un’esperienza di tirocinio, della durata di uno o due mesi, in cinque diversi paesi europei: Irlanda, Francia, Germania, Danimarca e Belgio.

Lo scorso 3 aprile è partito il primo gruppo, composto da 5 studenti del corso IFTS “Tecniche per il Networking”, alla volta di Dublino. Un viaggio che coniuga molteplici opportunità che vanno dall’uso della lingua inglese all’esperienza di lavoro in contesti innovativi.

Il 24 aprile sarà la volta del secondo gruppo, direzione Lipsia. Saranno in questo caso ben 11 gli studenti del corso IFTS “Digital strategy e Customer Care” che avranno l’opportunità di implementare le loro competenze in ambito digital al di fuori della realtà italiana.

A loro seguiranno altri 44 ragazzi che nei mesi di giugno e luglio partiranno alla volta delle altre mete selezionate. Durante il loro soggiorno, si troveranno a condividere e apprendere attività attinenti al loro percorso di studi potendo in questo modo arricchirsi sia dal punto di vista umano che professionale.

Un progetto che per ITS INCOM rappresenta il conseguimento di tre grandi obiettivi ritenuti strategici:

1. migliorare la conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese;

2. incrementare competenze trasversali quali, ad esempio, quelle di tipo relazionale, di problem solving e di capacità di adattamento;

3. accrescere le competenze tecnico-professionali affrontate in aula.

«Le aspettative su questo tirocinio estero sono alte e sono molto contento di poterlo fare – ha commentato alla partenza Evan Saviozzi, studente del corso IFTS “Tecniche per il Networking” – Sarà sicuramente un’esperienza di vita importante anche di condivisione con i miei compagni di corso per gestione appartamento e organizzazione quotidiana. L’azienda che mi ospiterà è un’importante azienda internazionale e spero di essere apprezzato, con la speranza che i rapporti che si andranno a creare potranno essere duraturi nel tempo».

Una modalità di tirocinio che la Fondazione si propone di estendere fin dal prossimo anno, aumentando non solo il numero di studenti a cui dare questa opportunità, ma anche il numero delle destinazioni e delle aziende estere coinvolte.

Proprio per aiutare i ragazzi a conoscere più da vicino i corsi e le numerose opportunità di formazione altamente qualificata, la Fondazione ITS INCOM è attualmente impegnata con eventi di orientamento, il cui elenco completo è consultabile sul sito itsincom.it.

Per ogni ulteriore informazione riguardante i corsi, le modalità di accesso e le attività di orientamento, è inoltre possibile scrivere all’indirizzo mail orientamento@itsincom.it oppure via WhatsApp al 338.8225563.