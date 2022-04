Sull’autostrada A4 chiude per una notte lo svincolo di Milano viale Certosa

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano, al km 130+000; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese in direzione di Varese e invertire il senso di marcia allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200.