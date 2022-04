Anche in Svizzera si potrà utilizzare il vaccino di Novavax

Il vaccino di Novavax sarà somministrato anche in Svizzera. L’autorità competente, Swissmedic, ha omologato in via temporanea il vaccino Nuvaxovid del fabbricante Novavax per le persone a partire dai 18 anni di età.

Secondo i documenti valutati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, la protezione vaccinale è di circa il 90% sette giorni dopo la seconda dose. Questo è il quarto vaccino anti-Covid-19 omologato nella Confederazione. Gli altri farmaci utilizzati finora sono quelli di Pfizer/BioNTech (19 dicembre 2020), Moderna (12 gennaio 2021) e di Johnson & Johnson (22 marzo 2021).

Swissmedic ha rilasciato l’omologazione temporanea per il vaccino proteico Nuvaxovid per le persone a partire dai 18 anni di età. I dati hanno mostrato un’elevata efficacia in tutte le fasce di età testate e hanno soddisfatto i requisiti di sicurezza. Il vaccino Nuvaxovid deve essere somministrato con due dosi a distanza di tre settimane e può essere conservato in frigorifero fino a nove mesi. A differenza dei vaccini a mRNA di Pfizer/BioNTech e Moderna e di quello a vettore virale di Johnson & Johnson, Nuvaxovid è un vaccino proteico: contiene un componente non infettivo della superficie del virus SARS-CoV-2 che, quando entra in contatto con le cellule immunitarie del corpo, provoca una risposta immunitaria protettiva. Il vaccino, inoltre, contiene una sostanza ausiliaria che rafforza la risposta immunitaria.

Nuvaxovid sarà consegnato in Svizzera nel secondo trimestre del 2022 e distribuito tempestivamente ai Cantoni. Questo vaccino a base proteica verrà impiegato principalmente nelle persone che per motivi medici non possono essere vaccinate con un vaccino a mRNA, ma sarà disponibile anche per coloro che lo desiderano.