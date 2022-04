Torna sul web la rubrica MovieMenti Uisp

NOTIZIARIO UISP del 13 aprile 2022

BASKET – La serie B del campionato Uisp entra nel vivo

Martedì 5 aprile si sono disputate quattro gare: Tavernerio regola in casa, con autorevolezza, l’Orma Masnago. Bene anche Bizzozero che, in via Marconi a Varese, batte di 10 la Virtus Bisuschio; nelle due restanti partite vincono i legnanesi della Siderea su Montello per 63-53, infine Cislago supera, a domicilio, la Cuassese Basket per 68-63.

Cameri batte in riva al lago di Monate gli Svassi, 71-42 per i novaresi sui varesotti. Nelle gare di giovedì 7 aprile arriva la vittoria dell’Ornavando sulla Soi Inveruno di strettissima misura, nel match fra Quelli del Lago e Vanzaghello il referto rosa se lo aggiudicano i giocatori ossolani per 56-37, fra Road Kings Gallarate e Mastini è festa in volata per Turbigo sui galletti, infine a Busto si gioca Stealers – Senna Comasco, vincono questi ultimi di 4 punti per 73-69.

Venerdì ricco di gare, Vergiate la spunta su Trecate, 59-52 per i Vikings sui novaresi. Nettissimo successo di Bizzozero nel derby varesino con il PallaCerva, 14-56 per i ragazzi di Lazzari. Bene anche Garbagnate, Bobbiate, Springers Busto e San Vittore, che si impongono rispettivamente con Tavernerio, Antoniano Busto, Osteria degli Angeli e Bisuschio e Sesto Calende, coi sestesi ko in casa, come PallaCerva nei 6 match del friday night. Senna Comasco e Castelletto vincono nel sabato sera di serie B, rispettivamente sul Level Up Cameri e sulla Kolbe Legnano.

SUL WEB – Torna la rubrica MovieMenti di Uisp

Ciak si gira! Torna a grande richiesta la rubrica MovieMenti di Uisp, con i video e i servizi radio e tv su sport sociale e per tutti. Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova così nel web il canale per raccontarsi, rendendo tutti protagonisti. Emozioni, volti e attività dello sport sociale stanno, giorno dopo giorno, tornando e nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi, facendo vedere il volto più sincero dello sport. Un modo di sentirsi più vicini, coinvolti nelle attività preferite, lasciandosi alle spalle la solitudine vissuta nei due anni più bui della pandemia. Ecco dunque CLICCANDO QUI il ritorno di video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Uisp ha selezionato i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv. Ma chiunque è invitato a segnalare contenuti video e radio. Basta inviarli a: redazione@uisp.it.

FORMAZIONE NAZIONALE – Sogni di diventare insegnante di Parkour? Ecco la tua occasione

Sta per iniziare il 4° Corso di formazione nazionale per insegnante di Parkour Uisp. Le lezioni si svolgono a Padova, nella tensostruttura di Pablo Neruda di via Chiesanuova, durante due fine settimana (quello del 30 aprile e il successivo partendo da venerdì 6 maggio) e sono aperte a tutti i tesserati Uisp maggiorenni. Docenti del corso di formazione saranno Antonio Calefato (Formatore Uisp, cultore della materia in teoria dell’allenamento presso l’università di Foggia, autore del libro “Il parkour in età evolutiva – metodologia, didattica, valutazione”, coach adapt Lv2). Riccardo Calli (formatore Uisp, Tutor adapt) e Alessandro Pennella (coach adapt Lv2)

Si tratta di un corso intensivo, con attività di formazione sulle intere giornate. Il costo del seminario è di 350 euro escluso il vitto e l’alloggio. I pernottamenti sono da prenotare autonomamente (per qualsiasi problematica anche di pernottamento contare il numero Wa 3400563515). Il corso ha un numero massimo di 30 posti, la scheda di iscrizione (scaricabile dal sito Uisp nazionale) deve essere inviata entro il 20 aprile a ginnastiche@uisp.it.