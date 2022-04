Un 25 aprile di corsa in salita con la “Gromeron”

La prova si disputa tra Groppello e la grotta del Remeron a Comerio: previste sia la gara competitiva sia quella amatoriale oltre a una per i bambini

Va in scena lunedì 25 aprile la 6a edizione di “Gromeron”, gara podistica di corsa in salita organizzata dalla Atletica Gavirate che prevede sia una prova competitiva, sia una amatoriale, sia quella per i bambini.

Il percorso della Gromeron misura 7,7 chilometri: i partecipanti scattano da Groppello, frazione di Gavirate, per arrivare sino al Remeron, la nota grotta che si trova nella parte montana del territorio di Comerio (il nome Gromeron deriva, appunto, dalla fusione dei toponimi di partenza e arrivo). Il dislivello positivo è indicato in 525 metri.

La corsa prenderà il via da piazza Montal a Groppello alle ore 10,45 ma il ritrovo è aperto fin dalle 8,30 al Centro Civico di Comerio dove ci si potrà iscrivere (il costo di partecipazione è fissato in 10 euro e comprende ristori sul percorso e buono-pasto) entro le 10,15.

La prova dedicata ai bambini delle elementari – il “Mini Gromeron” scatterà alle 11,15 da Largo Emilia Ossola. Il pranzo (dalle 12,30) si terrà nello spazio polivalente di Comerio.

Gli organizzatori assicurano inoltre un servizio di trasporto tra la zona delle iscrizioni e quella della partenza.