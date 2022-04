Uno Stabat Mater “Sulle tracce dell’Addolorata” a Luino

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino, la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo e l’associazione di promozione sociale e culturale Ammira di Varese propongono una serata dal titolo “Stabat Mater. Sulle tracce dell’Addolorata”, che si terrà venerdì 8 aprile 2022 alle 20.45 presso la Chiesa Prepositurale di Luino.

La figura di Maria sotto la croce è senza dubbio nel Varesotto una delle devozioni più sentite.

Dalla fine del Cinquecento la devozione all’Addolorata diventa centrale nella pietà popolare.

Nascono molti gruppi statuari, spesso portati in processione durante la Settimana Santa, oppure offerti alla venerazione dei fedeli nella festa dell’Addolorata, come avviene ancora a Maccagno. Alcuni di questi simulacri sono di grande qualità artistica, come appunto quello settecentesco di Maccagno, o quello rinascimentale in San Vittore a Varese.

Accanto a queste non mancano opere più popolari come la tela conservata a Campagnano nel Santuario di Moscia o le molte immagini dipinte sui muri esterni delle case, segno del riconoscimento della presenza di Dio nella trama spesso banale e scontata degli avvenimenti umani.

La serata vuole approfondire la storia e l’iconografica dell’Addolorata; un’iconografia che nel nostro territorio varesino, in seguito alla miracolosa apparizione di tre stelle visibili in pieno giorno durante una processione nel lontano 1678, acquisisce una sua particolare specificità che la rendono un unicum, sia a livello iconografico quanto soprattutto per l’affezione del popolo.

Durante la serata il Coro Santa Maria del Monte di Varese eseguirà alcuni brani attinenti al tema.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con Associazione Amici del Liceo “Vittorio Sereni” di Luino, Associazione Culturale “Amici di Giovanni Carnovali detto il Piccio” e AISU – Associazione Interculturale per lo Sviluppo Umano.

La serata vuole essere anche un momento di preghiera, in una forma particolare, per la drammatica situazione che sta vivendo l’Ucraina.