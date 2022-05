19enne ferito sul treno, carabinieri e ambulanza alla stazione di Ternate-Varano Borghi

Un 19enne è stato soccorso, intorno alle 14.20, alla stazione ferroviaria di Ternate-Varano Borghi. Il giovane si trovava a bordo di un treno della linea Gallarate-Luino, che si è fermato appunto in stazione per consentire i soccorsi (la foto è d’archivio).

Il giovane era ferito a un braccio, probabilmente colpito da una coltellata: è stato trasportato in ospedale a Varese, dove è giunto poco dopo le 15. Le sue condizioni non sono gravi e probabilmente già nelle prossime ore potrà rispondere ai carabinieri della Compagnia di Gallarate, intervenuti sul posto e incaricati ora di ricostruire i termini dell’episodio.

Il 19enne è un cittadino straniero residente in zona, secondo una prima ricostruzione si trovava sul treno per motivi personali (pare fosse diretto a fare l’esame per la patente).