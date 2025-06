Sport, giochi e relax: estate all’aria aperta al Parco di Ternate

Un luogo immerso nella natura dove fermarsi a leggere un libro, a fare sport all’aria aperta o a riposarsi in queste calde giornate d’estate? Lungo la ciclabile del lago di Comabbio si trova il Parco Berrini di Ternate: una vera oasi verde, situata sul percorso che costeggia lo specchio d’acqua. (foto di copertina Roberto Crepaldi)

Luogo ideale per trascorrere una giornata in famiglia e con amici, fare una gita in bicicletta tra la natura incontaminata e ammirare il panorama. Il parco offre spazi per divertimento, sport, picnic e relax. Include due aree gioco ben attrezzate, una zona fitness, un campo per praticare tennis e calcio e un’area di ristoro. Inoltre è presente una sala Polifunzionale che ospita eventi e manifestazioni di vario tipo. L’accesso al parco è gratuito. Informazioni utili sul raggiungimento e la sosta

Eventi e festival

Ogni anno il Parco Berrini ospita eventi e festival di diverso tipo che intrattengono famiglie e gruppi di amici di tutta la provincia. Il weekend scorso (7 giugno) è tornato al Parco un appuntamento estivo imperdibile: la festa della Birra. Una serata all’insegna di musica, cibo e fuochi d’artificio per concludere al meglio l’evento. Gli eventi estivi continuano il weekend del 20 giungo “Dü dì in Sardegna”, l’evento gastronomico dedicato alla cultura sarda, e il weekend del 18 luglio “WOODinSTOCK Music e Sport Connection”, evento organizzato dall’associazione di promozione sociale che unisce musica, arte e sport sensibilizzando sulla lotta alla malattia di Parkinson.

All’entrata del Parco Berrini è situata anche un’area ristoro. Il Parco Berrini è il punto perfetto per iniziare il percorso ciclo-pedonale attorno al lago di Comabbio. La ciclabile che costeggia il lago è un percorso lungo circa 12,3 Km, un tragitto piuttosto semplice e alla portata di tutti, bambini e principianti. I visitatori possono godersi la meravigliosa vista che offre il lago attraversando la nuova passerella di acciaio che collega le sponde di Comabbio a quelle di Ternate, che ha riaperto il 3 agosto 2023 dopo un lungo periodo di lavori.

Come raggiungere il parco

Il Parco Berrini si trova a soli 18 km da Varese. Facilmente raggiungibile in macchina oppure con i mezzi pubblici. Chi viaggia con la macchina può usufruire del parcheggio di fronte al parco oppure vicino al residence Montelago. La sosta è a pagamento nei giorni di sabato, domenica e nei festivi infrasettimanali. I soldi raccolti grazie ai ticket contribuiscono a sostenere le spese di manutenzione del parco. I cittadini residenti a Ternate possono sostare gratuitamente in queste aree, attraverso un pass richiesto in Comune. Per tutti gli altri visitatori è prevista una tariffa di 50 centesimi per ogni ora di sosta fino a un massimo di 5 euro in un giorno. Facendo qualche metro in più è possibile lasciare la macchina gratuitamente al cimitero di Ternate o al parcheggio vicino al passaggio a livello della stazione di Varano Borghi. In autobus il parco è facilmente raggiungibile con la Linea N23 delle autolinee Varesine oppure, per chi preferisce muoversi in treno, con le ferrovie dello stato scendendo alla stazione di Varano Borghi