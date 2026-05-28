Varese News

Varese Laghi

Sei esperto di qualcosa e vuoi insegnarla? La Biblioteca di Ternate cerca te

Torna "Condividi il sapere": l'iniziativa pensata per diffondere i talenti e trascorrere il tempo in compagnia divertendosi

amici Lozzo

Dopo il successo della scorsa stagione, la Biblioteca di Ternate rilancia Condividi il sapere: l’iniziativa dedicata a chi vuole insegnare qualcosa alla comunità.

«La scorsa stagione – spiegano i responsabili – ha superato ogni aspettativa: numerose persone del territorio hanno collaborato con la Biblioteca di Ternate offrendo gratuitamente il proprio tempo e le proprie competenze, dando vita a incontri e laboratori molto apprezzati dal pubblico».

Per questo motivo la biblioteca ha deciso di riproporre l’iniziativa anche quest’anno. Chiunque abbia una passione, un’abilità o un argomento che desidera condividere — dalla cucina alla fotografia, dal benessere alla tecnologia, dall’arte ai mestieri — può candidarsi per proporre un’attività aperta a tutti.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online.

L’obiettivo è costruire un nuovo calendario di appuntamenti, che valorizzi le competenze presenti nel territorio e continui a creare momenti di incontro, curiosità e crescita per tutta la comunità.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.