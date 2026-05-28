Sei esperto di qualcosa e vuoi insegnarla? La Biblioteca di Ternate cerca te

Dopo il successo della scorsa stagione, la Biblioteca di Ternate rilancia Condividi il sapere: l’iniziativa dedicata a chi vuole insegnare qualcosa alla comunità.

«La scorsa stagione – spiegano i responsabili – ha superato ogni aspettativa: numerose persone del territorio hanno collaborato con la Biblioteca di Ternate offrendo gratuitamente il proprio tempo e le proprie competenze, dando vita a incontri e laboratori molto apprezzati dal pubblico».

Per questo motivo la biblioteca ha deciso di riproporre l’iniziativa anche quest’anno. Chiunque abbia una passione, un’abilità o un argomento che desidera condividere — dalla cucina alla fotografia, dal benessere alla tecnologia, dall’arte ai mestieri — può candidarsi per proporre un’attività aperta a tutti.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online.

L’obiettivo è costruire un nuovo calendario di appuntamenti, che valorizzi le competenze presenti nel territorio e continui a creare momenti di incontro, curiosità e crescita per tutta la comunità.