Arredamenti in stile minimale, consigli per realizzarli

Nel linguaggio di design moderno arredare in stile minimal significa ridurre la presenza di elementi e orpelli andando a focalizzarsi quindi su tutto ciò che è essenziale lasciando molti spazi e inseguendo un concetto di arredo semplice ed equilibrato. Il tutto nasce dal fatto che per esaltare la bellezza di una casa non è necessario riempirla di elementi ma è sufficiente fare ricorso a piccoli e sapienti espedienti per valorizzarla al meglio.

Arredamento minimal significa fare ricorso ad uno stile essenziale con un’ampia possibilità di personalizzazione degli spazi a seconda dei gusti. La finalità è quella di rendere un ambiente arioso e ordinato evitando di ‘strozzarlo’ eccessivamente con la presenza di mobili o elementi di arredo. Quali sono gli elementi che possono essere sacrificati?

Si parla prevalentemente di tutti quelli che risultano essere ripetitivi o eccessivamente ingombranti, all’insegna del ‘meno è meglio’ o ‘less is more’ come si tende a dire in stile british. Il discorso è di natura estetica ma anche funzionale, un arredamento minimal può essere utile anche per garantire maggiore fruibilità degli spazi, il che è utile per ambienti di dimensioni limitate.

Quali sono i punti di forza di un arredamento minimal

Nel dettaglio, quali sono i punti di forza degli arredi minimal? Si parte dalle dimensioni, che sono limitate alla funzionalità evitando quindi eccessivi slanci non utili allo scopo; si prosegue poi con tonalità e colorazioni, che devono essere sempre tendenti al neutro per garantire il risultato minimalista.

Il tutto deve in sostanza portare ad una ariosità e discrezione, all’insegna dell’eleganza data da dimensioni contenute e colorazioni tenui come nel caso dei grigi, dei beige e delle tonalità tenui. Uno stile minimal va inoltre a conferire modernità ad ogni ambiente, altro elemento da tenere in considerazione quando si opta per questa tendenza.

Detto di colori e dimensioni, quali sono altre caratteristiche dello stile minimal? I materiali, che devono essere molto resistenti come nel caso del legno o materiali sintetici che diano un concetto di modernità. Un’idea che può essere declinata ad ogni ambiente della casa, visto che lo stile minimale va bene sia nella zona giorno che in quella notte passando per la cucina e perfino gli spazi esterni.

Una scelta di design che sta spopolando da qualche anno a questa parte ma che, per la verità, nasce dall’omonima corrente artistica ‘minimal’ degli anni ’60. Oggi quel concetto è inteso in un modo molto più ampio in campo architettonico, di design, ma anche di moda.