Arresto cardiaco su un volo privato, a Milano Malpensa interviene l’elisoccorso

Insolito intervento dell’elisoccorso a Milano Malpensa, nel primo pomeriggio di mercoledì 11 maggio.

Intorno alle 14:30 un volo privato diretto a Ciampino ha mutato la rotta ed è atterrato allo scalo di Milano, a causa di un passeggero 40enne colpito da arresto cardiaco.

Soccorso a bordo da un medico che lo ha defibrillato, l’uomo è stato poi intubato e stabilizzato dalle equipe sanitarie dell’automedica di AREU e dell’infermeria del Terminal 1 (presente anche ambulanza della Croce Rossa di Gallarate).

Per velocizzare le operazioni di ospedalizzazione è intervenuto poi direttamente in pista l’elisoccorso di Como che ha trasportato il paziente all’ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso (in pericolo di vita).