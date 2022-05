Comincia il processo per le bottigliate alla gola fuori dalle stazioni a Varese

È partito questa mattina 3 maggio entrando subito nel vivo il processo ai danni di un uomo del 1987 di origini straniere che è accusato nel gennaio scorso di aver colpito a bottigliate un uomo per via di un bisticcio nato con la vittima per questioni afferenti il suo cane. Si tratta di persone che gravitano attorno alle stazioni, nel piazzale del supermercato, in quella sorta di “downtown“ che si incontra a ridossò del centro storico.

La vicenda è nata partendo dalle stazioni per poi spostarsi in una via laterale (dotata di telecamere) in quella nebulosa di esistenze fatte di lavori saltuari e alcolismo, dipendenze e momenti di presenza il quella zona che è crocevia di viali che portano da una parte all’altra della città. Qui un nigeriano è stato accoltellato alla gola con un bicchiere di birra rotto, o una bottiglia sbriciata raccolta in un cassonetto dell’immondizia dall’imputato, di origine libiche, per uno screzio partito per il disturbo che il suo cane avrebbe arrecato alla vittima.

Nell’udienza di martedì mattina è stato sentito uno degli operanti intervenuti quella sera, da poco passata l’ora di cena, che ha ricostruito l’accaduto. Per la prossima puntata del processo in programma per il 7 giugno il collegio di Varese sarà chiamato ad esaminare altri quattro agenti di polizia e un medico che visitò la parte offesa dopo le ferite ricevute che gli costarono un accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo.