Doppia consegna per il premio Gianluigi Milanese a Varese

(Nella foto: Luigi Barion, Simona Milanese, Marco Aceti)

Sarà una doppia consegna quella di sabato 28 maggio per il Premio Gianluigi Milanese, intitolato all’imprenditore fondatore di Econord, che recupera quest’anno l’anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria.

Nella cerimonia 2022 verranno infatti consegnati i riconoscimenti per la quindicesima e la sedicesima edizione: due borse di studio, assegnate a Sergio Notarangelo, suonatore di corno, e Maria Vittoria Carosi, violinista.

L’assegnazione dei premi è fatta annualmente da una commissione interna del liceo Musicale presieduta dal preside Marco Aceti: quest’anno raddoppia per “mettersi in pari”. «La doppia consegna è per dare continuità al premio, che quest’anno festeggia la sedicesima edizione – Spiega il coordinatore del premio e presentatore della serata, Luigi Barion – Una cerimonia che è ormai entrata nella tradizione della città di Varese. Ed è significativo che il premio venga assegnato a studenti di una scuola pubblica come il liceo Musicale di varese, cui convergono ragazzi da tutto il comprensorio».

La cerimonia di consegna si terrà la sera di sabato 28 maggio in Salone Estense alle 21, dove è previsto anche un concerto dell’orchestra del liceo – In scaletta, tra gli altri, opere di Bach e Mozart – e una esibizione solista per ognuno dei due vincitori.