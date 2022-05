Avete fatto dei lavori di ristrutturazione? Vi ritrovate con calcinacci ed altre polveri cementizie che sono disperse in casa o comunque al di fuori del vostro giardino? Dovete assolutamente liberarvi di queste immondizie che sono assolutamente usuranti e intossicanti.

Le polveri si alzano in volo e le andremmo a respirare direttamente avendo problemi piuttosto seri alle vie respiratorie e dolori ai polmoni. Inquinano poi per diversi chilometri rischiando di avere serissimi problemi a livello ambientale.

La domanda è: Dove smaltire i calcinacci? Ci sono sia le isole ecologiche che poi le ditte specializzate nel recupero di queste immondizie che sono considerate speciali, ma che si possono recuperare o riciclare usando determinati procedimenti. Infatti non è detto che essi diventino problematiche, ma è necessario rivolgersi a delle ditte serie.

Quanti sacchetti di calcinacci posso portare in discarica?

Alcune isole ecologiche si sono adeguate alla necessità dei privati, che magari fanno delle piccole ristrutturazioni in “fai da te”, a smaltire i calcinacci, ma si devono rispettare determinate quantità.

In primo luogo dovete informarvi direttamente presso le isole ecologiche più vicine per valutare se effettivamente è possibile o meno trasportare questo tipo di macerie. Infatti non è detto che esse le accettino perché è un servizio che viene offerto solo in determinati Comuni.

C’è da sottolineare che dunque è fondamentale il rispetto delle regole. Inoltre, c’è una normativa che richiede un massimo di trasporto. I sacchi di calcinacci possono essere solo per un massimo di 10 sacchi sui 10 chili, avendo poi un pagamento. Infatti le isole ecologiche li ritirano solo ad un costo di 5.50 euro a sacco. Se poi avete più sacchi essi non li accettano nonostante si paghi il servizio.

Questa normativa nasce per evitare che ci siano poi delle discariche vere e proprie nelle isole ecologiche. Si tratta dunque di un servizio che è limitato, ma libero.

Fatevi quindi dei calcoli se vi conviene avere questo tipo di servizio, dove in modo autonomo e indipendente dovete fare il trasporto, oppure se rivolgervi a delle ditte che elargiscono il servizio, sempre a pagamento, ma che portano via di tutto.

Chiama una ditta specializzata nello smaltimento dei calcinacci

Alcune aziende di ritiro delle immondizie sono specializzate direttamente nel ritiro e nello smaltimento dei calcinacci per aiutare proprio gli utenti che sono in difficoltà. La legge attuale richiede che le agenzie edilizie devono offrire un servizio di smaltimento, ma ci sono clienti che possono preferire un sostegno da parte di altri professionisti che magari effettuano un lavoro a meno prezzo.

Dunque la richiesta di preventivi potrebbe essere un buon metodo per fare i propri conti e quindi valutare se conviene o meno.

Ad ogni modo ci sono coloro che purtroppo hanno dei calcinacci che rimangono per molto nella proprietà privata o in casa e questo vuol dire che se ne devono liberare in modo autonomo. Il sostegno di un’azienda che mette a disposizione sia dei cassonetti che poi dei veicoli per il trasporto, andando a smaltire i calcinacci solo in strutture adibite al recupero, rimane la soluzione migliore.