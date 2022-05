In fiamme ad Arconate un elicottero di Volandia in ristrutturazione

Momenti di paura in una ditta, ad Arconate, per un elicottero andato in fiamme. Il mezzo, ormai in disuso (quindi senza motore) è stato trasportato, dal noto museo del volo di Volandia, in un’azienda di trasporti locale per essere ristrutturato.

Una volta stoccato nell’area di pertinenza, per cause ancora da verificare, ha preso fuoco. Gli operai presenti hanno tenuto a bada le fiamme sino all’arrivo dei Vigili del Fuoco di Legnano. La squadra del distaccamento di via Leopardi ha sedato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona, fortunatamente, ha riportato ferite o è rimasta intossicata.