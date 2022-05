Incendio e atterraggio d’emergenza a Milano Linate, alcuni voli deviati a Malpensa

Alle 12.33 è stata dichiarata un’emergenza all’aeroporto di Milano Linate, con blocco di decolli e atterraggi e intervento dei mezzi di soccorso in pista.

L’emergenza riguarda il volo AZ1765 Linate-Palermo, con 83 passeggeri a bordo di un A320, atterrato poi alle 12.45 (la foto è d’archivio e si riferisce a un “battesimo” di un volo con l’uso delle autopompe dei vigili del fuoco).

Il 118-Areu ha mobilitato una dozzina di ambulanze a automediche oltre all’elisoccorso.

Il cessato allarme è stato dichiarato alle 12.52. Secondo fonti aeroportuali si sarebbe trattato di un incendio ad un motore (i bimotori odierni possono comunque volare con un solo motore, in caso di emergenza). Questa informazione però non è ancora ufficiale e confermata.

Alcuni voli sono stati deviati su Milano Malpensa. Ad esempio uno da Palermo, uno da Fiumicino, uno da Paris Charles de Gaulle, un volo privato dal Regno Unito.

La mappa che segnala la presenza di mezzi d’emergenza aeroportuale

Il velivolo come detto era decollato da Milano Linate diretto a Palermo Punta Raisi, ma quando si trovava all’altezza del fiume Po ha iniziato le operazioni di rientro in emergenza, come si nota nel tracciato di volo: