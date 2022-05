Scontro tra auto e moto in via Venegoni a Cassano Magnago

Incidente stradale tra un’auto e una moto a Cassano Magnago, in via Venegoni all’incrocio via Buonarroti, alle 16.35 di oggi, sabato 28 maggio.

Coinvolte due persone: una signora di 68 anni, conducente del veicolo a quattro ruote, e un ragazzo di 25 anni in sella ad una Honda. Nessuno dei due coinvolti ha riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita.

La signora, spaventata, ha rifiutato l’ospedalizzazione mentre il ragazzo è stato trasportato in codice giallo in ospedale a Gallarate per gli accertamenti clinici del caso dovuti ad alcune contusioni.

Sono intervenuti sul posto un’ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate, l’automedica di AREU di stanza a Gallarate e la Polizia Locale di Cassano Magnago.