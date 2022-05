La carica dei 101… anni della signora Santina di Malnate

Una visita speciale per la signora Santina Bonanno, in occasione del suo 101esimo compleanno.

Il sindaco di Malnate Irene Bellifemine è andata a trovarla a casa per farle gli auguri di persona e constatare l’ottimo stato di forma dell’ultracentenaria.

Con un post su Facebook la prima cittadina malnatese ha voluto dare risalto all’invidiabile traguardo raggiunto dalla signora Santina:

La signora Santina Bonanno ha compiuto 101 ed è ancora autonoma e veramente in gamba !

Mi ha preparato un caffè spettacolare !

Mi ha svelato alcuni suoi segreti per restare così in forma sscccc… non posso svelarli!

Posso solo dire che i riti quotidiani e l’affetto ne fanno parte.

Buon compleanno mitica Santina !