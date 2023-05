La signora Santina di Malnate festeggia 102 anni

Superati di slancio i 100 anni, la signora Santina Bonanno di Malnate ha spento nei giorni scorsi 102 candeline.

Nata a Misilmeri il 6 maggio 1921 ma residente a Malnate dagli anni ’50, la signora Tina ha ricevuto nei giorni scorsi la visita del sindaco Irene Bellifemine, che in un posto sui social ha scritto: «La signora Santina ci ha svelato il segreto della sua splendida forma… mangiare sano e non fermarsi! Mi ha raccontato che va ancora a fare la spesa con il suo affezionato nipote Carlo che da qualche anno tutte le mattine la vizia con una brioche fresca che accompagna il suo caffè! Caffè buonissimo che, come ormai tradizione, ha preparato anche a me per il suo compleanno».