Malnate festeggia i 100 anni della signora Santina

Santina Bonanno è nata il 6 maggio di un secolo fa a Misilmeri, Palermo. Figlia di un piccolo proprietario terriero, spesso era lei stessa con tenacia e dedizione a guidare il lavoro tra i campi. Poi, così come successo a molti, è stata costretta a emigrare ritrovandosi catapultata in una realtà completamente sconosciuta: la Malnate degli anni ’50.

La fabbrica in cui aveva trovato lavoro era distante e a volte doveva camminare per chilometri, anche in mezzo alla neve, per raggiungerla. Ma Santina nella vita non si è mai scoraggiata, neppure quando, ormai novantenne, è caduta fratturandosi il bacino. Con grinta e risolutezza si è rimessa in piedi. È riuscita perfino a superare il suo periodo di degenza, in piena pandemia, al Don Gnocchi. Così, dopo quattro tamponi negativi, è tornata a casa.

«Noi tutti siamo immensamente felici di festeggiare i suoi 100 anni, che sono un inno alla vita, alla perseveranza e al coraggio», la dedica della sua famiglia in questo giorno di festa