A Malnate l’ultimo commosso saluto a Fabio Crugnola
Una grande folla ha riempito la chiesa parrocchiale di San Martino per le esequie dell'imprenditore scomparso nei giorni scorsi, lasciando un profondo ricordo in tutta la comunità cittadina
Si è svolta nella mattinata di giovedì 20 agosto, nella chiesa parrocchiale di San Martino a Malnate, la cerimonia funebre per Fabio Crugnola, l’imprenditore scomparso nei giorni scorsi. La comunità si è stretta numerosa e commossa attorno ai familiari per offrire l’ultimo saluto a una figura conosciuta e stimata in tutto il territorio. Gremita la chiesa malnatese per l’occasione, a dimostrazione del forte legame che legava la comunità a Fabio e alla sua famiglia.
L’omelia di don Giuseppe Lazzati
A celebrare le esequie è stato don Giuseppe Lazzati, che durante la sua omelia ha voluto sottolineare il valore profondo della presenza di così tanti cittadini e amici all’interno della funzione religiosa.
«Il significato del gesto che stiamo facendo – ha ricordato durante l’omelia don Giuseppe Lazzati – come dico sempre quando portiamo in chiesa i nostri cari, non è un atto di esteriorità o di semplice tradizione, fatto soltanto perché si usa così. Facciamo un gesto di fede, quella fede che si manifesta attraverso l’amicizia di voi che siete qui presenti e che volete mostrare la vostra partecipazione, l’attenzione per i familiari e la preghiera per il defunto».
Il valore della speranza e del ricordo
Il parroco ha poi proseguito la riflessione soffermandosi sulla speranza e sul significato del passaggio della vita terrena, invitando la comunità a guardare oltre il dolore del momento. «Vedere così tante persone è una cosa molto bella: un gesto di fede che, attraverso la vostra presenza, è come se dicesse: “Guarda, io sono qui per il funerale perché so che la morte non è la fine di tutto”. Tutto questo dà valore a gesti semplici, piccoli, anonimi, che però hanno un senso che va oltre la fine dell’esperienza umana».
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