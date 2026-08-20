A Malnate l’ultimo commosso saluto a Fabio Crugnola

Si è svolta nella mattinata di giovedì 20 agosto, nella chiesa parrocchiale di San Martino a Malnate, la cerimonia funebre per Fabio Crugnola, l’imprenditore scomparso nei giorni scorsi. La comunità si è stretta numerosa e commossa attorno ai familiari per offrire l’ultimo saluto a una figura conosciuta e stimata in tutto il territorio. Gremita la chiesa malnatese per l’occasione, a dimostrazione del forte legame che legava la comunità a Fabio e alla sua famiglia.

L’omelia di don Giuseppe Lazzati

A celebrare le esequie è stato don Giuseppe Lazzati, che durante la sua omelia ha voluto sottolineare il valore profondo della presenza di così tanti cittadini e amici all’interno della funzione religiosa.

«Il significato del gesto che stiamo facendo – ha ricordato durante l’omelia don Giuseppe Lazzati – come dico sempre quando portiamo in chiesa i nostri cari, non è un atto di esteriorità o di semplice tradizione, fatto soltanto perché si usa così. Facciamo un gesto di fede, quella fede che si manifesta attraverso l’amicizia di voi che siete qui presenti e che volete mostrare la vostra partecipazione, l’attenzione per i familiari e la preghiera per il defunto».

Il valore della speranza e del ricordo

Il parroco ha poi proseguito la riflessione soffermandosi sulla speranza e sul significato del passaggio della vita terrena, invitando la comunità a guardare oltre il dolore del momento. «Vedere così tante persone è una cosa molto bella: un gesto di fede che, attraverso la vostra presenza, è come se dicesse: “Guarda, io sono qui per il funerale perché so che la morte non è la fine di tutto”. Tutto questo dà valore a gesti semplici, piccoli, anonimi, che però hanno un senso che va oltre la fine dell’esperienza umana».