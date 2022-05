La Esse Solar Gallarate non sbaglia il colpo e vola alle semifinali

La Esse Solar Gallarate non fallisce il match ball per accedere alle semifinali del tabellone A del campionato di Serie C Gold. La squadra di coach Gambaro, che in gara1 aveva faticato a imporsi sulla Mortara, prende di petto la partita in trasferta e “doma” senza grossi problemi la formazione pavese con il punteggio di 54-75. (foto BBG/Dream Lab Studio)

Avanti fin dal quarto iniziale, il BBG ha poi dilagato nel terzo periodo con un parziale di 22-5 trascinata dai quattro uomini in doppia cifra con Calzavara autore di 16 punti; dopo l’intervallo la Esse Solar ha allungato a suon di triple con De Bettin, capitan Ciardiello e Passerini arrivando addirittura a +30. Un uragano che si è chetato nel finale, sino al +21 conclusivo.

Un successo molto netto e anche utile perché i ragazzi di Gambaro si sono regalati un weekend di riposo e giorni supplementari per preparare al meglio la semifinale che li vedrà opposti ai bresciani di Gardone Val Trompia che si è sbarazzata in due partite della Pallacanestro Milano. Gara1 si disputerà in via Sottocosta a Gallarate sabato 4 giugno.

Questa sera – venerdì 27 – invece al palasport di Malnate impegno decisivo per la Baj Valceresio di coach Bruno Bianchi che dopo avere espugnato il campo di Busnago si gioca in casa il match ball salvezza nel turno unico di playout. Palla a due alle ore 21.

Nel fine settimana invece tornano in campo per la “bella” dei quarti di finale playoff le altre tre varesotte, tutte inserite nel tabellone B (a differenza di Gallarate). Saronno, Busto Arsizio e Gazzada – vincenti all’andata e sconfitte al ritorno – avranno il fattore campo a favore.