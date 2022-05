La Varesina mette le basi per la Serie D: confermati Scandola e Micheli

La Varesina ha già festeggiato in largo anticipo il ritorno in Serie D e così ha tempo e modo di organizzare al meglio il ritorno nella massima serie dei dilettanti.

Uno dei primi passi è stato quello di confermare Andrea Scandola nel ruolo di responsabile dell’area tecnica e Damiano Micheli come direttore sportivo.

«Il lavoro, la sinergia, la competenza che ha portato ai risultati ottenuti e suggellati dalla Promozione in Serie D – si legge sulla nota del club – sono le fondamenta per un percorso da continuare insieme anche per la nuova stagione. Andrea e Damiano sono già al lavoro per cercare di costruire una squadra in grado di unire, entusiasmare ed ovviamente raggiungere gli obiettivi prefissati per una stagione difficile, ma stimolante, come quella in arrivo. Ad entrambi, con fiducia sempre più rinnovata, l’augurio di un buon lavoro».