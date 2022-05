Le migliori offerte del 2022 per il noleggio a lungo termine

Vi presentiamo le migliori offerte auto attualmente disponibili sul mercato con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Total Renting, una società specializzata nel noleggio a lungo termine, ha effettuato una rigorosa valutazione di tutte le auto con le migliori offerte e il loro rapporto qualità-prezzo del 2022. Questo è il risultato:

Fiat 500

La fiat 500 è da sempre un’icona di stile e modernità. I suoi vari modelli hanno accompagnato generazioni di automobilisti fino ai giorni d’oggi, in cui questo modello rimane uno dei più richiesti del mercato. Con i suoi 163 centimetri di larghezza e 149 di altezza è perfetta per una guida in città, dove il traffico e i parcheggi limitati rappresentano due grandi problemi per qualunque conducente. Tale modello è in continuo aggiornamento in base alle tendenze e, infatti, nel 2021 ha pubblicato varie versioni ibride ed elettriche con il fine di garantire un risparmio ai conducenti sul carburante e, al tempo stesso, salvaguardare l’ambiente.

Nissan Juke

Il Nissan Juke è moderno, spazioso e all’avanguardia; l’ideale se state cercando un’auto per una guida comoda e pratica.

Ha 84 CV, un consumo di circa 5,9l/100 km e il suo design sportivo e giovane lo rende perfetto anche per gli ambienti urbani. Internamente non disdegna in termini di modernità e tecnologia: schermo da 8” touch, posizione di guida ergonomica e alta visibilità.

Insomma, se stai cercando una nuova auto per te e la tua famiglia, la nuova Nissan Juke può rappresentare una valida opzione.

Kia Stonic

Da quando il Kia Stonic è arrivato sul mercato, le sue vendite sono incrementate continuamente tanto da diventare uno dei SUV medi più venduti in Italia. Tra le sue caratteristiche c’è da sottolineare un bagagliaio da 352 litri, 4,14 metri di larghezza, 1,5 metri di altezza e 84 CV. Tra i suoi equipaggiamenti disponibili troviamo sedili anteriori riscaldati, cruise control e sistema di avvio/sblocco senza chiave.

Citroen c-3 Aircross

Disponibile in versione diesel e benzina, il SUV della casa automobilistica francese si è inserita prepotentemente nel mercato con un veicolo comodo e pratico in città. Spazioso, moderno, comodo sono solo alcune delle caratteristiche che definiscono la nuova Citroen c-3 Aircross. Il bagagliaio da 520 litri e una larghezza di 1,84 metri rende questa auto perfetta per i viaggi in famiglia.

Il noleggio a lungo termine come alternativa all’acquisto della auto

Acquistare un’auto di proprietà ti obbliga a mantenere la stessa macchina per molti anni e dover pagare per qualsiasi tipo di problema il veicolo abbia.

Molte aziende come Total Renting offrono una nuova soluzione: quella del noleggio a lungo termine.

Il noleggio a lungo termine è la soluzione ideale se vuoi usare un’auto durante un periodo limitato tra i 3 e i 5 anni e poi cambiarla con una più nuova e all’avanguardia, oppure puoi sempre acquistarla. Tutto ciò che dovrai fare per guidare l’auto che desideri è pagare una rata mensile fissa e senza alcun tipo di anticipo. Inoltre, guiderai in completa serenità sapendo di non dover versare grandi quantità di denaro perché è tutto incluso nella quota mensile e, al termine del contratto, avrai anche risparmiato rispetto all’acquisto di un’auto nuova.

In un periodo storico caratterizzato da continui cambiamenti tecnologici, avere la possibilità cambiare auto dopo qualche anno per un’altra più all’avanguardia è un vantaggio da tenere in considerazione quando si contratta un veicolo.