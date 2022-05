Lecco – Pro Patria in diretta

Primo turno playoff per la Pro Patria al Rigamonti-Ceppi di Lecco, dove i tigrotti – qualificati come undicesimi – sono obbligati a superare le Aquile blucelesti del Lario nei 90′ (gara secca) per poter affrontare la Triestina nella fase successiva delle eliminatorie. Il racconto del match in diretta dallo stadio di Lecco.