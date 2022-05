Massimo Nicora e il “suo” Goldrake in Biblioteca Civica a Varese

Domenica 22 maggio ore 16.00 – 18.00 nella Sala Morselli della Biblioteca Civica, in Via Luigi Sacco 9 a Varese, Massimo Nicora presenterà il suo libro C’era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV e il mercato del giocattolo in Italia.

L’opera, in 2 volumi per oltre 1.000 pagine, ripercorre la storia del fenomeno Goldrake, dalla nascita in Giappone, fino all’arrivo in Europa e in particolare in Francia e Italia dove è stato trasmesso in TV nel 1978.

Grazie a un lavoro durato oltre 14 anni, all’analisi di numerosi documenti d’epoca e alle interviste esclusive ai protagonisti, si racconterà dell’impatto derivato dalla trasmissione di questo cartone animato giapponese che ha rivoluzionato non solo la televisione italiana, ma ha lasciato un segno indelebile anche nella società e nel mercato del giocattolo.

Un viaggio indimenticabile nell’Italia degli anni Settanta e Ottanta fatto di tante storie interessanti e protagonisti straordinari.

