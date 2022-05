Melody Maker Box in concerto a Cassano Valcuvia a sostegno della ricerca

Un tuffo nel “Prog” degli anni Setttanta per apprezzare il piacere di ascoltare buna musica e al contempo fare beneficenza. È il senso dello spettacolo in programma per il prossimo 28 maggio al Teatro Periferico di Cassano Valcuvia coi Melody Maker Box nascono all’inizio del 2019 dal sogno e dalla dedizione di Piero Stara (basso), cui si uniscono subito la passione di Fabio Bianchi (tastiere e synth) e Giovanni Galli (batteria), e successivamente quella di Marco Colombo (voce) e Flavio Carnovali (chitarre).

Il repertorio comprende quindi brani tra i più significativi delle band che hanno fatto la storia dell’epoca: Emerson Lake & Palmer, Genesis, New Trolls, King Crimson, Jethro Tull, PMF, Goblin ed altri.

Riproporre dal vivo il Prog dei ’70 cercando sempre l’interazione con il pubblico è l’ambiziosa missione della band, per condividere brani oggigiorno diventati un cult e che ora come allora ancora regalano agli ascoltatori emozioni, adrenalina e soddisfazione.

Un progetto significativo capace di adattarsi a diverse situazioni “live” garantendo sempre uno spettacolo di notevole impatto.

«Con il nostro live del 28 maggio al Teatro Periferico di Cassano Valcuvia, siamo onorati di poter supportare LILT e di poter contribuire a raccogliere fondi. Quando abbiamo saputo della serata promossa dalla delegazione locale di LILT e che l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza, abbiamo accettato di subito partecipare senza esitazione; la delegazione della Valcuvia di LILT con la sua attività di prevenzione presso il Poliambulatorio di Cuveglio ed 800 visite all’anno senologiche, dermatologiche, urologiche e ginecologiche, merita senz’altro il nostro contributo come Prog Cover Band, l’impegno dei suoi volontari è straordinario e continuativo e siamo contentissimi di poter partecipare anche noi a questo evento; il nostro sarà un concerto tutto incentrato sul Prog degli anni ’70, una musica complessa nata dal genio di artisti come Keith Emerson e Greg Lake degli ELP, dai Genesis, dai New Trolls, PFM ed altri; tutti artisti di cui con molta umiltà e rispetto ci impegniamo costantemente a tenere vivo un repertorio che secondo noi è immortale. Grazie di cuore sin d’ora a chi vorrà partecipare alla serata e sostenere LILT…vogliamo il tutto esaurito», dicono i Melody Maker Box.