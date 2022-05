Next Gen Cup: Librizzi inarrestabile, Varese travolge Cremona e va in finale

Sotto gli occhi di due “colleghi” come Gianmarco Pozzecco e Peppe Poeta, Matteo Librizzi domina a suon di magie la seconda semifinale della Next Gen Cup in corso a Masnago e trascina l’Academy Varese alla finalissima contro la Nutribullet Treviso (sabato 14, ore 13,45).

Trentotto punti per il play di Sant’Ambrogio che, in tandem con il suo “gemello del gol” Nicolò Virginio, guida la squadra di coach Stefano Bizzozi sino al larghissimo 100-68 finale ai danni di Cremona. Un punteggio maturato fin dalle primissime battute del match contro una avversaria che era molto attesa per via dei tanti giocatori già transitati dalla Vanoli di Serie A, e che invece è stata letteralmente travolta dall’ondata biancorossa. (foto Legabasket)

Uno tsunami che i tifosi si augurano di rivedere nella finalissima che decreterà la vincitrice del torneo dedicato alle formazioni U19 dei sedici club di Serie A. Varese ci tiene, ha voluto l’organizzazione della manifestazione e può fare leva sul fattore campo per prendersi il trofeo contro una Treviso capace di rimontare la favorita Pesaro e di guadagnarsi l’ultimo atto.

Poca storia, nel match dell’Academy di questa sera: Bizzozi ha schierato subito i due pezzi pregiati della propria collezione e l’impatto è stato devastante. Virginio ha iniziato subito a riempire il tabellino in punti e rimbalzi (11 alla fine), Librizzi ha acceso il turbo con un campionario fatto di accelerazioni, entrate e tiri da lontano che hanno mandato in tilt la difesa avversaria. Sotto 33-14 alla prima pausa la Vanoli ha tentato una prima e unica risalita nel secondo periodo ma Varese ha respinto subito i gialloblu, sfruttando anche la vena di Filipovic (10 con 6 assist), Mazzotti e via dicendo.

La squadra di Bizzozi non ha così sofferto neppure le assenze degli argentini Villa e Marchiaro, volati in patria per rispondere alla convocazione della propria nazionale giovanile. E ha potuto permettersi anche di usare con il contagocce Zhao e Guimdo, i due giocatori protagonisti della vittoria nel girone di qualificazione di Pesaro. Insomma, un trionfo su tutto il fronte pur in una situazione societaria particolare, con il matrimonio ormai agli sgoccioli tra Academy e “casa madre” Pallacanestro. Ma non questo il giorno per le frizioni “politiche”: adesso per Librizzi e soci c’è una coppa da sollevare in casa, davanti ai tifosi di Varese.

ACADEMY VARESE PALLACANESTRO – VANOLI YOUNG CREMONA 100-68

(33-14, 56-29; 76-49) VARESE: Librizzi 38 (9-13, 3-5), Filipovic 10 (2-2, 1-4), Marangoni 5 (1-4, 0-4), Virginio 20 (3-4, 4-11), Cane 4 (2-2); Cuttini (0-1 da 3), Cavallero 5 (2-4, 0-2), Tornatore 4 (2-2), Guimdo 4 (2-3, 0-1), Mazzotti 8 (2-3, 1-2), Bongiovanni, Zhao 2 (1-2, 0-2). All. Bizzozi.

Note Varese. Da 2: 26-39. Da 3: 9-32. Tl: 21-25. Rimbalzi: 42 (8 off., Virginio 11). Assist: 19 (Filipovic 6). Perse: 7 (Filipovic, Librizzi 2). Recuperate 9 (Filipovic, Librizzi, Zhao 2).

LBA NEXT GEN CUP – PROGRAMMA FINAL FOUR – VARESE

Nutribullet Treviso – Carpegna Pr. Papalini Pesaro 87-70

Academy Varese Pallacanestro – Vanoli Young Cremona 100

FINALE: Varese – Treviso (sabato 14 maggio, ore 13,45)