Partita la seconda fase della nuova raccolta differenziata a Varese: ecco cosa fare

Dal primo maggio è partita la cosiddetta “seconda fase” del nuovo servizio di igiene urbana a Varese, gestito dalla società Sangalli di Monza.

E’ partita la raccolta settimanale di carta e plastica, per esempio, a partire dal primo di maggio: i nuovi calendari aggiornati sono sul sito varesepulita.it. Ha preso anche avvio il servizio della raccolta del verde a domicilio, ad abbonamento, che si può prenotare al telefono o sul sito.

Non tutto però è ancora a regime: diverse zone di Varese, per esempio, non hanno ancora ricevuto i kit di sacchi per la raccolta differenziata o la dotazione personale di bidoni.

«I kit e i bidoni sono già stati consegnati nella zona ovest, diciamo da Masnago a Schiranna. Ora stanno procedendo alle consegne nella zona est, poi passeremo al centro e alla parte nord del comune – Spiega l’azienda – Prevediamo di concludere le consegne entro fine giugno». Per verificare a quale zona la vostra via appartiene, potete cliccare qui.

Tra le variazioni della seconda fase ci sono anche alcuni cambiamenti d’orario nel conferimento dei sacchi: è opportuno fare attenzione e controllare per tempo, perchè in alcuni casi il conferimento è stato anticipato, e il rischio è che non vi ritirino il sacco, perchè passati in anticipo.

COSA FARE NEL FRATTEMPO

Le consegne dei kit, all’avvio del nuovo regime di raccolta differenziata, sono quindi ancora in corso, e non si concluderanno ancora per diverse settimane. Cosa devono fare nel frattempo i varesini ancora in attesa?

«Nel frattempo, si possono utilizzare bidoni e sacchi già in proprio possesso – spiegano dalla ditta Sangalli – Fino a fine giugno sarà possibile smaltire i vecchi sacchi, e usare i vecchi bidoni: non solo per chi non li ha ancora ricevuti, ma anche per chi ha ricevuto l’attrezzatura nuova». Per chi i sacchi li ha invece già finiti, toccherà acquistarli, in attesa della consegna.

Il periodo “cuscinetto” durerà fino alla fine di giugno: in questo periodo si possono utilizzare ancora tutte le vecchie attrezzature. Solo verso la fine del periodo sui bidoni verrà applicato un autoadesivo che segnalerà la necessità di cambiarli.

Il periodo di prova vale anche per i sacchi rossi dell’indistinto, quelli che contengono il chip in grado di fornire informazioni e fare una migliore programmazione dei servizi, ma anche di verificare l’effettiva opportunità di una eventuale tariffa puntuale.

Da ricordare comunque che, dopo giugno i nuovi sacchi rossi dovranno essere utilizzati individualmente, anche per chi abita in condominio, ed esposti cosi come si fa per i sacchi gialli di plastica: una importante differenza rispetto alle abitudini passate.

PER RECUPERARE I KIT: INUTILE PRESENTARSI AI PUNTI DI RACCOLTA

E’ ormai chiaro che se non avete ricevuto i kit a casa non è un errore vostro: semplicemente, non si sono ancora presentati nella vostra zona.

Non lo faranno però senza annunciarsi: il loro arrivo è preceduto infatti da una lettera che segnala in che giorno e in che fascia d’orario si presenteranno a casa.

La primissima avvisaglia del loro arrivo, prima ancora della lettera, è la consegna del manuale che arriva nella casella della posta. «I manuali vengono consegnati con un’organizzazione diversa da quella dei kit, ma arrivano comunque un po’ prima delle lettere» spiegano.

Arrivata la lettera e definito giorno e ora della consegna, basta attendere il kit. Ma se al momento dell’appuntamento non si è in casa, non è ancora finita: gli addetti lasciano nella casella della posta un avviso di mancata consegna, e con quello ci si può presentare ai punti di raccolta previsti e segnalati nella lettera. «Molte persone, non ricevendo la lettera, cercano di venire direttamente a punti di raccolta, ma questo crea problemi di organizzazione. La raccomandazione è: attendete l’avviso di mancata consegna prima di presentarvi ai punti di raccolta».