Problemi con la raccolta dei rifiuti a Porto Ceresio e Besano, sacchi in strada da una settimana

C’è un problema con il ritiro dei rifiuti in Valceresio. Diverse segnalazioni sono arrivate soprattutto da Porto Ceresio e Besano, con vie che hanno accumulato sacchi e bidoncini da una settimana, in attesa del passaggio degli addetti.

Galleria fotografica Problemi con la raccolta dei rifiuti a Porto Ceresio e Besano 4 di 5

A Porto Ceresio a essere “dimenticata” è via Farioli, un’arteria che parte dalla zona del Municipio e porta a Ca’ del Monte per un disservizio che colpisce circa 40 famiglie.

In diversi comuni della Valceresio dal primo di maggio l’azienda che gestisce il servizio di ritiro dei rifiuti è la Eco Seib.

«Se nella prima settimana siamo stati comprensivi – spiega il sindaco di Porto Ceresio Marco Prestifilippo – dopo tre settimane non siamo più tolleranti perché ci serve un quadro chiaro della situazione. Inoltre, con il caldo e le temperature in aumento diventa anche un problema di igiene urbana».

Proprio sulle pagine Facebook dei Comune di Porto Ceresio e Besano nella mattinata di oggi, giovedì 19 maggio, è stato pubblicato un comunicato, nel quale si chiede risposte rapide a Eco Seib.

Vista la situazione nei Comuni di Porto Ceresio e Besano, le rispettive Amministrazioni si sono adoperate per far seguito alle numerose segnalazioni da parte di utenti che non riescono, pur contattando il numero apposito, a far evadere le richieste di recupero. Ciò nonostante le ripetute segnalazioni ed i pressanti solleciti eseguiti in questi giorni anche dalle Amministrazioni Comunali verso ECOSEIB.

È stata ribadita l’urgenza degli interventi di recupero dei rifiuti non raccolti, anche per ragioni di natura igienico-sanitaria, viste le temperature in aumento.

Le due Amministrazioni, dopo aver concesso un comprensibile periodo di tolleranza, hanno diffidato ufficialmente la ditta ad adempiere ai suoi doveri, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Ci scusiamo per il disagio.

