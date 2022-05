Quinta tappa della Via Francisca del Lucomagno: modificato il tratto di ingresso a Buscate

Il tratto di ingresso nel Comune di Buscate, che si incontra percorrendo la 5 tappa della Via Francisca del Lucomagno, è stato modificato.

Questo a seguito dell’importante situazione di degrado che presenta, più volte segnalata dai pellegrini in cammino. Dopo diverse verifiche, Ferruccio Maruca, conosciuto anche come il papà della Francisca, ha così provveduto a trovare un percorso alternativo e a segnalare il nuovo tratto della Francisca, utilizzando altre viabilità locali, come strade agricole interpoderali immerse nel verde di prati e boschi.

L’operazione è stata portata a termine anche con l’aiuto di Danilo & Danilo, due volontari di Dairago, che con Ferruccio hanno posizionato la segnaletica sul nuovo tratto del cammino.

La modifica del percorso avviene a 6,3 km dalla porta d’ingresso di Castellanza del “Consorzio Parco Nord Alto Milanese”, punto da cui viene calcolata la partenza della quinta tappa della Via Francisca del Lucomagno. Dopo aver attraversato il sedime del Parco (3,4 km), giunti alla rotonda di via Novara, sulla SP 13 che da Legnano va verso Borsano, il percorso prosegue verso destra e poi subito dopo, sul lato opposto della strada, su sentiero ben segnato.

Dopo 750 m il cammino interseca la SP 128, oltrepassata la quale procede, sempre dritti per 3 km, fino ad arrivare ad un bivio in cui si deve andare a destra o a sinistra. A questo bivio, sotto un grande pilone della rete elettrica, inizia la variante del tracciato.

Il vecchio tracciato andava a destra e dopo 30 m subito a sinistra per via del Presidio verso Buscate.

(Mappa vecchio tracciato)

Il nuovo tracciato prevede, invece, di andare a sinistra su via Gallarate per 1,3 km fino al cartello stradale indicante Arconate.

(Mappa nuovo tracciato)

Qui il cammino prosegue verso destra, su strada agricola ben tracciata e ben segnalata, per 2 km fino al sottopasso della SP 117. Percorsi altri 300m si raggiunge il ponte di ferro sul Canale Villoresi, oltrepassato il quale, andando a destra per altri 300m, ci si ricongiunge al precedente tracciato proprio in ingresso a Buscate. Il nuovo tracciato, a detta della guida che sta percorrendo con un gruppo di camminatori la Francisca, è ben segnalato con segnavia e fascette e caratterizzato da una maggiore presenza di aree boschive e prati coltivati.

Questo nuovo tratto della quinta tappa della Francisca è già stato registrato dalla 2^ edizione della Guida, edita da Terre di Mezzo, così come dalla cartografia annessa. A breve verrà aggiornata anche l’APP.