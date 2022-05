Strage in Texas in una scuola elementare, 21 morti

È di 19 bambini minori di 10 anni morti, assieme a due adulti il bilancio dell’ennesima strage condotta con armi da fuoco negli Stati Uniti.

Oltre alle persone uccise è rimasta gravemente ferita anche un’anziana, la nonna dell’attentatore di 18 anni che in una scuola, del Texas ha fatto irruzione con armi automatiche per compiere la strage.

Il fatto è successo a Uvalde, in Texas e l’attentatore si chiama Salvador Ramos: aveva acquistato le armi d’assalto il giorno del suo compleanno.

Un massacro che allunga la striscia di sangue negli Stati Uniti dove ci sono state più di 200 sparatorie di massa dall’inizio dell’anno.

Evidentemente scosso e con le lacrime agli occhi, Joe Biden si rivolge agli americani e al Congresso e chiede un’azione sulle armi. «Possiamo e dobbiamo fare di più. E’ il momento di trasformare il dolore in azione» e di affrontare la lobby delle armi, afferma Biden appena rientrato dal suo viaggio in Asia e con a fianco la First Lady Jill Biden vestita tutta di nero.

Parlando dell’ennesimo «massacro» il presidente si definisce «stanco e arrabbiato» e si rivolge direttamente agi americani: «Perché vogliamo vivere con questa carneficina? Perché continuiamo a consentire che questo accada? Per l’amor del cielo dov’è la nostra spina dorsale?».

Il killer ha sparato prima alla nonna e poi ha avuto un incidente di auto vicino alla Robb Elementary School. Sceso dall’auto con fucile e giubbotto antiproiettile, ha cercato di entrare nella scuola superando il blocco di alcuni agenti: una volta nell’edificio ha aperto il fuoco in alcune classi. Il ragazzo è poi stato fermato dalla polizia che lo ha ucciso sul posto.