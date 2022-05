Torna Aloud, e comincia dall’Elettrosmog

Torna Aloud, La rassegna culturale organizzata da Abrigliasciolta, e comincia dall'”emergenza elettrosmog”

Paolo Orio, presidente nazionale AIE, Associazione Italiana Elettrosensibili, torna infatti a Varese per parlare dell’emergenza onde elettromagnetiche all’interno della rassegna “Aloud in the Garden” organizzata da Abrigliasciolta, in questo caso in collaborazione con la associazione “Drizza le antenne”.

L’appuntamento è per il 28 maggio alle 18, per conoscere e sottoscrivere la raccolta firme per la proposta di legge popolare Europea “Stay Connected but Protected!” promossa in Italia dall’associazione AIE, che dal 2005 promuove lo studio dell’elettrosensibilità nel mondo scientifico sanitario ed ingegneristico, istituzionale, giuridico, politico ed economico.

Per trovare soluzioni e ricercare presìdi per affrontare tale handicap e minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, Dal 1° Marzo AIE ha iniziato la raccolta firme per la proposta di legge popolare Europea STOP 5, progetto ECI (European Citizens Initiative), per richiedere al Parlamento Europeo la produzione di direttive e regolamenti sul 5G e Internet delle cose.

L’obiettivo in Italia è raccogliere minimo 54000 firme: «Per proteggere la nostra vita, l’ambiente e i dati. AIE, Drizza Le Aantenne e Abrigliasciolta lavorano quotidianamente

per il riconoscimento sanitario, previdenziale e istituzionale dell’elettrosensibilità e per

abbattere le “barriere elettriche” con la minimizzazione ambientale dei livelli elettromagnetici nei luoghi di vita e di lavoro. L’incontro illustrerà i 23 punti del progetto di atto legale da sottoscrivere» spiegano gli organizzatori. Per maggiori info: signstop5g.eu/ www.elettrosensibili.it