Vacanze con i propri animali, consigli per organizzarle

Da qualche anno a questa parte fare le vacanze con i propri animali è diventata una tendenza molto diffusa. Basti vedere il modo in cui è esploso il numero di strutture ricettive, alberghi e non solo, che nel pubblicizzarsi al pubblico mettono bene in evidenza concetti quali ‘pet friendly’ e affini. E le migliori strutture hanno caratteristiche ben specifiche.

Hotel, B&B, case vacanze, agriturismi, campeggi: ce n’è per ogni necessità e per tutte le tipologie di vacanza. In Italia, equamente distribuite dal nord al sud, esistono strutture per animali, spiagge apposite per chi voglia andare al mare con i propri amici a quattro zampe, itinerari ed escursioni da fare con il proprio cane, mezzi di trasporto che accettano animali domestici, villaggi turistici appositi…

Ma come ci si può organizzare per una vacanza indimenticabile con il proprio animale fedele? Questa è una domanda che si pone tanto chi vorrebbe partire ma non sa dove lasciare il cane o il gatto, quanto chi, invece, sceglie autonomamente di realizzare il sogno di una vacanza con il proprio animale domestico.

Vacanza con il proprio animale domestico: il trasporto

Primo aspetto da tenere a mente, capire come organizzarsi per il trasporto del proprio animale domestico, che sia cane o gatto. Dipende tutto dal mezzo che si sceglie per viaggiare: nel caso di un’auto non ci sono grossi problemi, a patto che si rispettino le misure di sicurezza previste. Se si viaggia in aereo o in treno ci si dovrà adeguare alla normativa di riferimento.

Per esempio, per quanto riguarda i voli, non tutte le compagnie accettano animali domestici. Prima di prenotare una struttura pet friendly lontana è quindi consigliabile accertarsi di questa possibilità consultando il sito della compagnia aerea in questione o contattandola direttamente. Anche in caso positivo è bene informarsi sulle varie specifiche, come nel caso di dimensioni e peso massimo consentiti della gabbietta per il trasporto.

Anche in treno gli animali di piccola taglia sono ben accetti e viaggiano gratis; viceversa nel caso di animali di grossa taglia potrebbe essere necessario il pagamento del biglietto. Comunque è sempre consigliabile informarsi prima e munirsi di tutto l’occorrente. Se si hanno animali di piccola taglia si può viaggiare usando uno zaino per gatti ad esempio, piuttosto che il solito trasportino. Risulterà molto più comodo e divertente!

Quale struttura ricettiva scegliere?

Sistemato il discorso dello spostamento arriva poi il momento della scelta della struttura ricettiva. In fase di prenotazione si dovrà avere l’accortezza di optare per una che sia pet friendly, quindi che accetti animali domestici al proprio interno. Come anticipato, in Italia ce ne sono diverse: secondo i dati disponibili, circa il 75% delle strutture dislocate sul territorio offre oggi questa opportunità, visto che sono sempre di più le persone che viaggiano con il proprio cane o gatto. Una scelta dettata, quindi, anche da ragioni di opportunità, in quanto limitare l’accesso agli animali domestici potrebbe significare ridurre il numero di potenziali fruitori.

In Italia sono oltre 6 milioni i viaggiatori che prendono in considerazione esclusivamente strutture pet friendly, anche per gli eventi del weekend. Paradossalmente, si parla di un paese in ritardo su questi aspetti dato che altre nazioni, come la Germania, fanno della pet hospitality un cavallo di battaglia già da diversi anni.

Curiosità a parte, una volta scelta la struttura, è sempre consigliabile contattarla prima di prenotare per avere la conferma dell’accettazione degli animali. Alcuni alberghi e campeggi, per esempio, potrebbero limitare l’accesso con animali a una parte della stagione, mentre in quella “alta” potrebbe essere proibito.