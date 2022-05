Veicolo in fiamme a Somma Lombardo

Per cause da accertarsi un veicolo in transito ha preso fuoco a Somma Lombardo. Il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento con un’autopompa e un fuoristrada.

Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’incendio nella giornata di martedì 3 maggio, intorno alle 17.