Venerdì sera la serata-dibattito sulla Ferrovia Malpensa-Gallarate

Una serata pubblica per fare il punto sul progetto della ferrovia Malpensa-Gallarate, il secondo accesso su ferro a Malpensa: la organizza il Comitato Salviamo la Brughiera venerdì sera, 27 maggio.

L’incontro si tiene a Casorate Sempione, il territorio che più subirà l’impatto della nuova infrastruttura e in cui più vivaci sono stata la mobilitazione collettiva e il dibattito (anche politico) sul progetto.

L’intervento è ora passato alla fase esecutiva, con l’affidamento della gara per la costruzione, ma la mobilitazione continua. Tra i temi “in scaletta” dell’incontro di venerdì anche l’impatto futuro dei cantieri (nella foto di apertura: una elaborazione grafica realizzata dal Comitato, su cartografia delle aree di cantiere) e le scadenze urgenti. Il Comitato ha sostenuto i ricorsi presentati e sostiene anche la necessità di appello per quelli già respinti.

L’incontro è convocato nella sala del Centro Ricreativo la Riviscera, in via De Amicis,9 a Casorate Sempione, alle ore 21.

«Riteniamo importante che su un tema di questa portata e rilevanza per il futuro dei nostri territori, nell’ambito delle problematiche e potenzialità della presenza aeroportuale e dei suoi sviluppi, si possa avere un approfondimento pubblico e partecipato» dicono i promotori.

Dove passa la nuova ferrovia

All’incontro sono stati invitati anche i sindaci e i capigruppo consiliari di Casorate Sempione, Cardano al Campo, Somma Lombardo e Gallarate, i quattro Comuni coinvolti.

Il progetto prevede che la nuova linea abbia origine dalla ferrovia del Sempione nel tratto tra Ronchi di Gallarate e Casorate Sempione (con spostamento del Sempione, perdita del tratto alberato e nuovo sottopasso); i binari proseguono poi in parte in galleria in parte in trincea attraverso i boschi del Parco del Ticino tra Casorate e Cardano al Campo, fino a raggiungere l’area della stazione del T2, in territorio di Somma Lombardo.