Al Montale di Tradate ultimo giorno di scuola con l’arrivo dei Vigili del fuoco

Finale di anno scolastico con i Vigili del fuoco all’Istituto Montale di Tradate, dove questa mattina alla campanella dell’ultimo giorno di scuola si è sovrapposta la sirena dei mezzi di emergenza, intervenuti per un piccolo incendio che si è sviluppato nei bagni del secondo piano.

E’ successo proprio sul finire dell’ultima ora di lezione, quando gli studenti erano già quasi tutti fuori dalla scuola. Il personale scolastico ha notato del fumo uscire dai bagni e ha allertato i Vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti dal distaccamento di Tradate.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni studenti avrebbero dato fuoco a dei rotoli di carta igienica che in breve hanno sviluppato una vistosa nuvola di fumo. Un piccolo incendio, spento in pochi minuti dai Vigili del fuoco, che però potrebbe avere pesanti conseguenze per gli autori della bravata che si sta cercando di identificare.

Nessuno, per fortuna si è fatto male o è rimasto intossicato: gli studenti erano già tutti fuori dall’edificio e il personale scolastico è stato fatto evacuare seguendo le procedure di sicurezza.