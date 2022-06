Alla Elmec di Brunello una settimana a “Zero Sprechi”

Mercato agricolo con prodotti locali, volontariato d’impresa e progetto “Zero Sprechi”, sono solo alcune delle iniziative che il Gruppo Elmec, che da 50 anni accompagna le aziende nel loro percorso verso la digitalizzazione, organizza in occasione della seconda edizione della settimana della sostenibilità, in programma dal 6 al 10 giugno. L’azienda varesina, da sempre in prima linea per la difesa dell’ambiente, ha deciso di coinvolgere i dipendenti in varie attività per avvicinarli sempre di più allo sviluppo di uno stile di vita rispettoso del territorio, unito a un’adeguata e sana alimentazione.

“Per Elmec la valorizzazione del territorio e delle persone è sinonimo di sostenibilità. Creare un modello di sviluppo industriale sostenibile prevede però la costruzione di processi che possano soddisfare appieno i bisogni presenti e al contempo lasciare alle generazioni future le stesse opportunità. Nell’ottica di raggiungere questo prezioso risultato, ci impegniamo ogni giorno a ridurre il nostro impatto sul Paese, attraverso strade diverse, ma orientate al medesimo obiettivo”, afferma Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica. “La creazione del nuovo Bistrot aziendale – uno dei nostri più recenti progetti – racchiude tutti questi concetti. Solo per fare qualche esempio, il ristorante è dotato di una Smart Kitchen con macchinari connessi al cloud e un impianto domotico che abbatte i consumi energetici. Inoltre, grazie all’installazione di frigoriferi intelligenti, le eccedenze vengono opportunamente conservate e sigillate, per poi essere ridistribuite”.

Alle iniziative introdotte per questa seconda edizione, si aggiunge la pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità previsto per lunedì 6 giugno. Il documento, che è scaricabile dal sito web dell’azienda, ripercorre gli impegni presi e i risultati ottenuti da Elmec nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Qui è possibile scaricare il Rapporto di Sostenibilità di Elmec.

Il programma della 2a edizione della settimana della sostenibilità di Elmec

Inaugurazione degli Smart Fridge

In occasione della settimana della sostenibilità verranno inaugurati i nuovi Smart Fridge installati all’interno dell’Elmec Bistrot. Si tratta di strutture intelligenti, anch’esse collegate al Cloud, dove verranno conservate le portate non distribuite durante il pranzo opportunamente conservate e sigillate così da evitare contaminazioni. I dipendenti potranno poi prelevare il cibo in modalità Take Away. Nell’ottica “Zero Sprechi” si potrà prenotare con un giorno di anticipo la presenza al ristorante, permettono allo chef e al suo staff di produrre la corretta quantità di cibo per il pranzo del giorno successivo, riducendo al minimo lo spreco alimentare.

Cammina, corri o pedala: Elmec pianta un albero per te!

Nell’ambito del progetto per il volontariato d’impresa, in occasione della seconda edizione della settimana della sostenibilità, Elmec ha deciso di lanciare il progetto “Il bosco dei chilometri”, una Challenge sportiva – alla portata di tutti – che avrà lo scopo di piantumare più di 150 alberi al Parco del Campo dei Fiori di Varese. L’inaugurazione avverrà online, martedì 7 giugno.

Menù a #impattopositivo promosso da Elmec Solar

Sempre nella giornata di martedì 7 giugno, la sostenibilità arriva anche a tavola grazie al menù a #impattopositivo proposto dal team di Elmec Solar. Dopo una mattinata di lavoro, infatti, i dipendenti potranno godersi un pranzo realizzato interamente con prodotti a Km 0 tra cui diversi formaggi a base di latte di capra e ortaggi di produzione locale. Gli ingredienti protagonisti di questo menù sostenibile saranno inoltre acquistabili al mercato agricolo dei produttori locali, previsto per il giorno successivo.

Mercato agricolo dei produttori del territorio

Nella giornata di mercoledì 8 giugno, Elmec ha allestito nel suo Headquarter un mercatino agricolo per incentivare i dipendenti a una spesa più consapevole. I colleghi potranno infatti scegliere tra un’ampia selezione di prodotti provenienti da alcune aziende locali.

Torneo estivo a Venegono Superiore

Famiglie e amici dei collaboratori di Elmec potranno prendere parte ad un torneo estivo, per trascorrere una serata in allegria tra street food, musica e, soprattutto, gare sportive. La festa inizierà alle ore 18.30 di giovedì 9 giugno, presso il centro sportivo della Varesina Calcio di Venegono Superiore.

Contest fotografico – l’acqua in natura

“Sei pronto per scattare la foto migliore dell’estate?”. A concludere la settimana della sostenibilità sarà il contest fotografico organizzato in collaborazione con un fotografo professionista di National Geographic. Il tema del contest è ben chiaro: l’acqua in natura. I dipendenti di Elmec avranno a disposizione tutta l’estate per produrre il loro contenuto originale, solo attraverso l’utilizzo dello smartphone. Al termine del contest le foto verranno giudicate e verrà decretato il vincitore. L’iniziativa verrà presentata il 10 giugno.