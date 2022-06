Nuovo arrivo tra i banchi della maggioranza a Varese: è la 26enne Giulia Mazzitelli

Ad aprire il consiglio comunale di Varese che si è tenuto questa sera, martedì 7 giugno, a Palazzo Estense è stato l’arrivo della giovane Giulia Mazzitelli, 26 anni, tra i banchi dei consiglieri comunali della maggioranza, in sostituzione di Francesca Ciappina, recentemente nominata presidente di Acsm Agam Ambiente.

“Son molto contenta di essere qui e, sarò sincera, anche molto emozionata – racconta la neo consigliera Mazzitelli – Iniziare un percorso già avviato è sempre una sfida, ci sono equilibri, regole, dinamiche che inevitabilmente si sono formate in precedenza e penso si debba entrare in punta di piedi. Io entro si in punta di piedi – prosegue – ma con la volontà e la voglia di imparare, di mettermi in gioco e soprattutto di contribuire concretamente e attivamente fin da subito al lavoro dell’amministrazione”.

Con il suo arrivo diventano 7 su 13 i consiglieri comunali del gruppo del Partito Democratico al di sotto dei 35 anni. “Sono pronta a fare la mia parte, con l’obiettivo di rispettare ciò che mi sono prefissata fin dall’inizio – conclude – essere il tramite, il collante tra cittadine, cittadini e Comune e di guardare sempre al benessere della nostra città”.