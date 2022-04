L’ultimo consiglio a Varese di Francesca Ciappina: diventerà presidente di Acsm Agam ambiente

«Porgo il saluto a tutti i miei colleghi: questo è l’ultimo consiglio a cui partecipo».

Con queste parole Francesca Ciappina si è congedata alla conclusione della seduta del consiglio comunale di Varese del 28 aprile, che ha vissuto come consigliera comunale PD. «Sono grata alle cittadine e ai cittadini che mi hanno consentito di rivestire luogo di consigliere comunale, ruolo che considero prezioso – ha aggiunto – Sono stata un presidio itinerante dei coloro che mi hanno portato le loro istanze».

Il motivo delle sue dimissioni da consigliera è la sua recente nomina a presidente di Acsm Agam Ambiente: «In questi sei anni ho potuto maturare un’esperienza importante: ora questo nuovo ruolo che rivestirò in Acsm Agam ambiente vedrà il mio impegno nell’igiene ambientale e nella sostenibilità. ambiti in cui la città e il territorio ha molta sensibilità».

Tra la carica di consigliere comunale e quella di presidente di Acsm Agam ambiente non c’è incompatibilità: «Mi dimetto dal consiglio per non essendoci un’incompatibilità formale – ha infatti precisato Ciappina – Ritengo però opportuno impegnarmi completamente in questo nuovo ruolo».

Il posto lasciato da Francesca Ciappina in consiglio verrà occupato dalla prossima seduta dalla giovane Giulia Mazzitelli, 25 anni: con il suo arrivo il gruppo PD in consiglio comunale la maggioranza dei consiglieri (7 su 13) al di sotto dei 35 anni.